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Каждый третий клиент "Черниговгаза" задолжал за доставку газа

Черниговская область, Пятница 14 августа 2020 15:47
Каждый третий клиент "Черниговгаза" задолжал за доставку газа
Фото: "Черниговгаз" (cn.104.ua)
Автор: РБК-Украина

Полностью не рассчитались за доставку газа более 112 тысяч клиентов

По состоянию на 1 августа не полностью рассчитались за полученную услугу доставки газа более 112 тысяч клиентов "Черниговгаза". В общем не был оплачен каждый третий счет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что из-за неуплаты третью потребителей газа счетов за доставку в АО "Черниговгаз" возник дефицит средств на сумму 11 млн грн. Это не позволяет в полном объеме провести ремонт газораспределительной системы Черниговской области, в которую входит почти 14 тысяч км газопроводов, 510 ГРП и 1701 ШГРП и десятки тысяч устройств, которые являются частью системы.

В условиях недофинансирования работники компании ежедневно обследуют и проводят техническое обслуживание газопроводов, регулирования, реконструкцию и замену оборудования. Значительная часть средств, уплаченных за доставку, идет на работу аварийно-диспетчерской службы.

"Черниговгаз" не получил деньги за всю работу, проведенную для доставки газа в доме 358 тысяч клиентов. Из них 24,5 тысячи не платили за распределение ни разу, хотя услуги получают. Они задолжали 5,4 миллиона гривен - это половина от всего долга населения", - отметил коммерческий директор АО "Черниговгаз" Сергей Савченко.

После карантина компания будет вынуждена взыскивать долги принудительно, а в случае их неуплаты - прекращать предоставление услуг должникам.

Для удобства клиентов "Черниговгаз" имеет большой перечень онлайн-сервисов для оплаты распределения:

  • личный кабинет на сайте 104.ua
  • мобильное приложение 104Mobile для Android
  • мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone
  • чат бот 7104ua в Viber или Telegram

Указано, что вайбер-бот - один из самых популярных сервисов, в настоящее время им постоянно пользуются 28,5 тысяч клиентов компании. С его помощью можно передавать показания и просматривать их историю, проверять начисление и архив уплат, платить за газ и распределение газа. Преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что в нем один пользователь может зарегистрировать и вести до пяти лицевых счетов.

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