Кожен третій клієнт "Чернігівгазу" боргує за доставку газу

Фото: "Чернігівгаз" (cn.104.ua)

Не повністю розрахувалися за доставку газу понад 112 тисяч клієнтів

Станом на 1 серпня не повністю розрахувалися за отриману послугу доставки газу понад 112 тисяч клієнтів "Чернігівгазу". У загальному не був сплаченим кожен третій рахунок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вказано, що через несплату третиною споживачів газу рахунків за доставку у АТ "Чернігівгаз" виник дефіцит коштів на суму 11 млн грн. Це не дозволяє в повному обсязі провести ремонт газорозподільної системи Чернігівської області, до якої входить майже 14 тисяч км газопроводів, 510 ГРП та 1701 ШГРП і десятки тисяч пристроїв, які є частиною системи.

В умовах недофінансування працівники компанії щоденно обстежують та проводять технічне обслуговування газопроводів, регулювання, реконструкцію і заміну обладнання. Значна частка коштів, сплачених за доставку, йде на роботу аварійно-диспетчерської служби.

"Чернігівгаз" не отримав гроші за всю роботу, проведену для доставки газу в оселі 358 тисяч клієнтів. З них 24,5 тисячі не платили за розподіл жодного разу, хоча послуги отримують. Вони заборгували 5,4 мільйона гривень - це половина від усього боргу населення", - зазначив комерційний директор АТ "Чернігівгаз" Сергій Савченко.

Після карантину компанія буде змушена стягувати борги примусово, а у разі їх несплати - припиняти надання послуг боржникам.

Для зручності клієнтів "Чернігівгаз" має великий перелік онлайн-сервісів для сплати за розподіл:

особистий кабінет на сайті 104.ua

мобільний додаток 104Mobile для Android

мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone

чат-бот 7104ua у Viber чи Telegram

Вказано, що вайбер-бот – один із найпопулярніших сервісів, нині ним постійно користуються 28,5 тисяч клієнтів компанії. За його допомогою можна передавати показання й переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів cплат, сплачувати за газ і розподіл газу. Перевага чат-бота 7104ua у Viber в тому, що в ньому один користувач може зареєструвати та вести до п’яти особових рахунків.