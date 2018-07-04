Каждый третий банк вскоре может столкнуться с необходимостью повышения капитала, - эксперт

Банки, специализирующиеся на обслуживании и кредитовании физлиц, более устойчивы и ликвидны

Регуляторные новшества, которые внедряет Национальный банк Украины в сфере учета и резервирования для финансовых учреждений, могут привести к необходимости повышения капитала. Об этом рассказал директор РА "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин, передают "Украинские новости".

"После оглашения Нацбанком результатов стресс-тестирования повышение капитала может понадобиться каждому третьему банку. НБУ достаточно быстро внедряет на нашем рынке западные стандарты резервирования и отчетности, а они не всегда вписываются в украинские реалии так, как всем хотелось бы", — рассказал Никитин.

Потребность в дополнительном капитале может быть связана с изменением требований к резервированию со стороны банковского регулятора, а также с ожидаемым внедрением единого кредитного реестра НБУ, который заставит банки формировать резервы по нормально обслуживаемым кредитам, если заемщик допустил просрочки по займам в других банках.

Никитин отметил, что банк "Форвард", проанонсировавший повышение капитала на 663 млн грн, одним из первых среди финансовых учреждений решает этот вопрос.

"Столь большой объем докапитализации приведёт к тому, что улучшатся все нормативы банка, которые устанавливает НБУ. Конечно, это снизит кредитный риск банка и должно оказать позитивное влияние на его рейтинги", — сказал аналитик.

Никитин также добавил, что банки, специализирующиеся на обслуживании и кредитовании физлиц, более устойчивы и ликвидны.

"Обычно портфели кредитов, которые состоят из займов физическим лицам, более ликвидны и при определенных обстоятельствах лучше обслуживаются. Специализация банка "Форвард" на кредитовании населения — это и есть одна из причин его довольно устойчивого положения. Банк хорошо приспособлен к реалиям ведения бизнеса в Украине", — пояснил директор РА "Стандарт-Рейтинг".

Ранее председатель правления банка "Форвард" Андрей Киселев заявил, что Национальный банк Украины одобрил единоразовое повышение капитала банка на сумму 663 млн грн до 1 августа текущего года и банк завершит процесс докапитализации в установленные сроки.

Forward Bank (банк "Форвард") — украинский коммерческий банк, деятельность которого сфокусирована на кредитовании и обслуживании частных клиентов. В соответствии с классификацией НБУ финучреждение входит в группу банков с иностранным капиталом, является участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По результатам исследования "Финансового клуба" (апрель 2018 года), банк "Форвард" занимает 26 позицию в рейтинге "50 ведущих банков Украины". Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" в июне 2018 года присвоило его депозитам наивысшую оценку надежности по итогам работы в первом квартале текущего года.