Кожен третій банк незабаром може зіткнутися з необхідністю підвищення капіталу, - експерт

Банки, що спеціалізуються на обслуговуванні та кредитуванні фізосіб, більш стійкі і ліквідні

Регуляторні нововведення, які впроваджує Національний банк України в сфері обліку і резервування для фінансових установ, що можуть призвести до необхідності підвищення капіталу. Про це розповів директор РА "Стандарт-Рейтинг" Андрій Нікітін, передають "Українські новини".

"Після оголошення Нацбанком результатів стрес-тестування підвищення капіталу може знадобитися кожному третьому банку. НБУ досить швидко впроваджує на нашому ринку західні стандарти резервування та звітності, а вони не завжди вписуються в українські реалії так, як хотілося б", — розповів Нікітін.

Потреба в додатковому капіталі може бути пов'язана зі зміною вимог до резервування з боку банківського регулятора, а також з очікуваним впровадженням єдиного кредитного реєстру НБУ, який змусить банки формувати резерви за нормально обслуговуваних кредитами, якщо позичальник допустив прострочення за кредитами в інших банках.

Нікітін зазначив, що банк "Форвард", що анонсував підвищення капіталу на 663 млн грн, одним з перших серед фінансових установ вирішує це питання.

"Настільки великий обсяг докапіталізації призведе до того, що покращаться всі нормативи банку, які встановлює НБУ. Звичайно, це знизить кредитний ризик банку і має справити позитивний вплив на рейтинги", — сказав аналітик.

Нікітін також додав, що банки, що спеціалізуються на обслуговуванні та кредитуванні фізосіб, більш стійкі і ліквідні.

"Зазвичай портфелі кредитів, які складаються з позик фізичним особам, більш ліквідні і при певних обставинах краще обслуговуються. Спеціалізація банку "Форвард" на кредитуванні населення — це і є одна з причин його досить стійкого положення. Банк добре пристосований до реалій ведення бізнесу в Україні", — пояснив директор РА "Стандарт-Рейтинг".

Раніше голова правління банку "Форвард" Андрій Кисельов заявив, що Національний банк України схвалив одноразове підвищення капіталу банку на суму 663 млн грн до 1 серпня поточного року і банк завершить процес докапіталізації у встановлені терміни.

Forward Bank (банк "Форвард") — український комерційний банк, діяльність якого сфокусована на кредитуванні та обслуговуванні приватних клієнтів. Відповідно до класифікації НБУ банк входить до групи банків з іноземним капіталом, є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За результатами дослідження "Фінансового клубу" (квітень 2018 року), банк "Форвард" займає 26 місце у рейтингу "50 провідних банків України". Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" у червні 2018 року присвоїло його депозитами найвищу оцінку надійності за підсумками роботи в першому кварталі поточного року.