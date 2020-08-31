Каждый седьмой потребитель "Николаевгаза" ни разу не заплатил за доставку

На начало августа каждый седьмой бытовой потребитель газа Николаевской области ни разу не рассчитался за услугу по распределению природного газа, а каждый пятый задерживает оплату на 2-3 месяца. Общая сумма задолженности потребителей перед АО "Николаевгаз" составляет 93 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на начало августа 2020 года клиенты АО "Николаевгаз" не оплатили 24% счетов за доставку (распределение) газа. В свою очередь, 93 млн гривен вместе с бытовым потребителями также задолжали за распределение природного газа и другие категории потребителей. К примеру, теплоснабжающие предприятия (с учетом предоплаты на сентябрь) не оплатили за предоставленные услуги 56 млн гривен, бюджетные организации – 4,6 млн гривен, другие субъекты хозяйствования - около 7,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Чтобы гарантировать дальнейшую бесперебойную и безопасную доставку газа, газораспределительная компания обращается с просьбой своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги.

В пресс-службе напомнили, что бытовые потребители должны платить за услугу по доставке газа до 20 числа текущего месяца, а небытовые - осуществлять предварительную оплату до первого числа на следующий месяц.

"В первую очередь хотим поблагодарить всех наших потребителей, которые даже в сложных условиях пандемии ежемесячно своевременно рассчитываются за полученные услуги по доставке газа, - говорит коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко. - Вместе с тем просим и всех остальных не задерживать оплату счетов за доставку, так как эти средства - основной источник финансирования компании. Именно за счет платы за доставку газа компания осуществляет свою производственную деятельность: проведение ремонтов, приобретение и замену газорегулирующего оборудования, круглосуточное функционирование аварийной службы 104, уплату налогов, оплату труда рабочих и тому подобное".

В компании отмечают, что несвоевременные расчеты значительно усложняют работу газораспределительной компании, ведь регулярные неплатежи делают невозможным проведение первоочередных работ на газопроводах Николаевской области по подготовке сетей к отопительному сезону и предоставлению услуги бесперебойной доставки газа потребителям.

"Быстро, легко и удобно оплатить услугу доставки газа бытовые потребители могут с помощью Личного кабинета на сайте 104.uа, через Вайбер-бот 7104ua или загрузив мобильные приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light", - говорится в сообщении пресс-службы.