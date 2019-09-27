Каждый пятый украинец работает без оформления

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом полугодии 2019 года составило 3458,5 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, по сравнению с 2018 годом количество неформально занятых сократилось на 2,3% (в 2018 году - 3541,3 тыс. человек).

По отношению ко всем занятым количество работающих неформально в первом полугодии 2019 года составило 21,0%.

Самый высокий процент неформальной занятости зафиксирован в Черновицкой области (50%), самый низкий в Киевской - 11%.

Неформально занятое население по регионам в январе-июне 2019

Данные: Госстат

Напомним, во II квартале 2018 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек.

Отметим, по данным Госстата, четверть всех зарплат (24,7%) в Украине получают в Киеве. Далее идут Днепропетровская (10,1%) Харьковская (6,3%), Львовская (5,5%) и Донецкая (5,5%) области.