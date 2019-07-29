Каждый пятый украинец трудоспособного возраста находится на заработках за границей

По данным Министерства социальной политики Украины, 3,2 млн (18%) украинцев трудоспособного возраста находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический обзор Министерства финансов Украины по июль 2019 года.

Как отмечается, отток рабочей силы за рубеж способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 года количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилось до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

"По данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% всего экономического активного населения страны в возрасте 15-70 лет", - говорится в отчете.

Сообщается, что высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине.

"В мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы составили около 80% нелегальных работников на всей территории Чехии.