Каждый пятый потребитель задолжал "Хмельницкгазу" за доставку газа

Общая сумма неплатежей домохозяйств за полученные услуги по доставке газа АО "Хмельницкгаз" составляет около 19 млн гривен. Еще 25,6 млн гривен не оплатили другие категории клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Каждый девятый потребитель Хмельницкой области ни разу с начала года не рассчитался за полученные услуги распределения газа, а каждый пятый - задерживает оплату на 2-3 месяца. По словам пресс-службы, такие несвоевременные расчеты затрудняют работу стратегического предприятия и не дают возможности полноценно проводить первоочередные работы для бесперебойной доставки газа потребителям и на полную готовиться к прохождению отопительного периода.

"Средства, уплаченные за доставку - главный источник финансирования газораспределительной системы. Во-первых, - это обеспечение круглосуточной работы экстренной службы 104, непрерывное обслуживание почти 18 тысяч км существенно изношенной газораспределительной системы области, поддержка и регулирование необходимого давления газа в сети, установка и поверка счетчиков и ряд других услуг, - отмечает технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. - И самое главное: именно плата за доставку является главной инвестицией каждого потребителя в безопасную и стабильную доставку газа в свой дом ".

В пресс-службе отметили, что сейчас без оплаты остаются 14% счетов за распределение газа. В то же время, общая сумма долга всех категорий потребителей за уже полученные услуги доставки составляет более 48 млн гривен. Теплоснабжающие предприятия не заплатили за распределение газа 24,6 млн гривен, бюджетные организации - 196 тысяч гривен, другие субъекты хозяйствования – 4,7 млн гривен.

"Накануне важнейшего для каждого из нас отопительного периода, обращаемся с убедительной просьбой к каждому потребителю: найти возможность и срочно оплатить счета за доставку газа. Ведь, даже в период карантина, газораспределительная компания ни на миг не прекращает доставлять газ, - резюмирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. – Поскольку обязанность каждого потребителя - вовремя рассчитываться за полученные услуги, чтобы в дальнейшем бесперебойно получать голубое топливо и обеспечить сложный непрерывный технологический процесс доставки".

В свою очередь, для удобства и соблюдения потребителями требований карантина, АО "Хмельницкгаз" ввел около десятка современных доступных и безопасных онлайн-сервисов для осуществления оплаты счетов за доставку из дома со своих гаджетов.