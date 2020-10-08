Кожен п'ятий споживач заборгував "Хмельницькгазу" за доставку газу

Загальна сума неплатежів домогосподарств за отримані послуги з доставки газу АТ "Хмельницькгаз" становить близько 19 млн гривень. Ще 25,6 млн гривень не сплатили інші категорії клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кожен дев'ятий споживач Хмельницької області жодного разу з початку року не розрахувався за отримані послуги з розподілу газу, а кожен п'ятий - затримує оплату на 2-3 місяці. За словами прес-служби, такі невчасні розрахунки ускладнюють роботу стратегічного підприємства і не дають можливості повноцінно проводити першочергові роботи для безперебійної доставки газу споживачам і на повну готуватися до проходження опалювального періоду.

"Кошти, сплачені за доставку - головне джерело фінансування газорозподільної системи. По-перше, - це забезпечення цілодобової роботи екстреної служби 104, безперервне обслуговування майже 18 тисяч км істотно зношеною газорозподільної системи області, підтримка та регулювання необхідного тиску газу в мережі, встановлення та повірка лічильників і ряд інших послуг, - зазначає технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - І найголовніше: саме плата за доставку є головною інвестицією кожного споживача на безпечну і стабільну доставку газу в свій будинок ".

У прес-службі зазначили, що зараз без оплати залишаються 14% рахунків за розподіл газу. У той же час, загальна сума боргу всіх категорій споживачів за отримані послуги доставки складає більше 48 млн гривень. Теплопостачальні підприємства не заплатили за розподіл газу 24,6 млн гривень, бюджетні організації - 196 тисяч гривень, інші суб'єкти господарювання – 4,7 млн гривень.

"Напередодні найважливішого для кожного з нас опалювального періоду, звертаємося з наполегливим проханням до кожного споживача: знайти можливість і терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже, навіть у період карантину, газорозподільна компанія ні на мить не припиняє доставляти газ, - резюмує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. – Оскільки обов'язок кожного споживача - вчасно розраховуватися за отримані послуги, щоб надалі безперебійно отримувати блакитне паливо і забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки".

У свою чергу, для зручності і дотримання споживачами вимог карантину, АТ "Хмельницькгаз" ввів близько десятка сучасних доступних і безпечних онлайн-сервісів для здійснення оплати рахунків за доставку з дому зі своїх гаджетів.