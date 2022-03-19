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Каждый пострадавший украинец получит компенсацию. МВД начинает проект видеофиксации преступлений РФ

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Киев, Суббота 19 марта 2022 15:52
Каждый пострадавший украинец получит компенсацию. МВД начинает проект видеофиксации преступлений РФ Фото: советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство внутренних дел начинает проект по видеофиксации всех военных преступлений России. Чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко во время брифинга.

"С начала войны российские военные совершили сотни тысяч преступлений против человечности и военных преступлений. Нацполиция и МВД фиксируют все эти случаи, это очень важно для будущих судов. Для этого МВД начинает проект по видео фиксации всех преступлений", - сказал Геращенко.

По его словам, всем, кто выехал с оккупированных территорий, необходимо предоставить показания, в том числе и видео и фото доказательства. Чтобы потом Россия возместила весь ущерб,

"Сейчас это сотни миллиардов долларов", - уточнил Геращенко.

Он отметил, что очень много преступлений было совершено на оккупированных территориях.

"Известно о расстреле трех граждан Украины в Бородянке, которые случайно вышли на позицию россиян. Их раздели, осмотрели телефоны, а потом расстреляли, чтобы украинцы не рассказали о позициях", - рассказал Геращенко.

Также он отметил, что пока нет ни одного зафиксированного и задокументированного факта изнасилования, но о таких случаях известно из перехвата разговоров оккупантов.

"Другая категория преступлений 0 мародерство и грабеж. Каждый гражданин Украины, который стал жертвой такого преступления, в будущем получит компенсацию от страны-агрессора. Пока невозможно посчитать повреждение инфраструктуры, но все будет возмещено за счет активов российского "Центробанка" и других государственных российских институтов, счета которых сейчас заморожены заграницей", - сказал Геращенко.

Он добавил, что все военные преступления будут рассматриваться украинскими судами, а все осужденные будут объявлены в международный розыск.

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