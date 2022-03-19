Кожен постраждалий українець отримає компенсацію. МВС починає проєкт відеофіксації злочинів РФ

Міністерство внутрішніх справ починає проєкт по відеофіксації всіх воєнних злочинів Росії. Щоб кожен постраждалий українець отримав компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка під час брифінгу.

"З початку війни російські військові здійснили сотні тисяч злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Нацполіція та МВС фіксують усі ці випадки, це дуже важливо для майбутніх судів. Для цього МВС починає проєкт по відео фіксації всіх злочинів", - сказав Геращенко.

За його словами, всім, хто виїхав з окупованих територій, необхідно надати покази, у тому числі та відео та фото докази. Щоби потім Росія відшкодувала всю шкоду,

"Наразі це сотні мільярдів доларів", - уточнив Геращенко.

Він зазначив, що дуже багато злочинів було скоєно на окупованих територіях.

"Відомо про розстріл трьох громадян України в Бородянці, які випадково вийшли на позицію росіян. Їх роздягли, оглянули телефони, а потім розстріляли, щоб українці не розповіли про позиції", - розповів Геращенко.

Також він зазначив, що наразі немає жодного зафіксованого та задокументованого факту зґвалтування, але про такі випадки відомо з перехоплення розмов окупантів.

"Інша категорія злочинів 0 мародерство та грабунок. Кожен громадянин України, який став жертвою такого злочину, у майбутньому отримає компенсацію від держави-агресора. Наразі неможливо порахувати пошкодження інфраструктури, але все буде відшкодовано коштом активів російського "Центробанку" та інших державних російських інституцій, рахунки яких зараз заморожені закордоном", - сказав Геращенко.

Він додав, що всі воєнні злочини розглядатимуться українськими судами, а всі засуджені будуть оголошені в міжнародний розшук.