UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каждый оккупант с наградой - в списке военных преступников: Подоляк об отличии "освободителей"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российских военных награждают инкогнито, закрывая их лица и скрывая фамилии. Однако, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, все "освободители" с наградами - автоматически попадают в список военных преступников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"И в это же время своих «героев» награждают исключительно инкогнито, закрывая им лица и вымарывая фамилии в трансляциях. В трансляциях! В пропагандистских постановках. Даже для своего внутреннего рынка. Чтобы никто не узнал. Никогда. Фамилии и физиономии этих "героев". Абсолютный абсурд - "герои", которые боятся, стыдятся и прячутся", - пишет Подоляк.

Как отметил Подоляк, награда является доказательным юридическим свидетельством военных преступлений оккупанта.

В то же время, как пояснил советник главы Офиса президента, в этой войне против Украины нет героев среди российских военных.

"Стесняются брать награды за кражу унитазов в Украине и за групповые сафари на мирных жителей", - добавил Подоляк.

Война России против Украины продолжается шестьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация