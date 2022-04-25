Каждый оккупант с наградой - в списке военных преступников: Подоляк об отличии "освободителей"

"И в это же время своих «героев» награждают исключительно инкогнито, закрывая им лица и вымарывая фамилии в трансляциях. В трансляциях! В пропагандистских постановках. Даже для своего внутреннего рынка. Чтобы никто не узнал. Никогда. Фамилии и физиономии этих "героев". Абсолютный абсурд - "герои", которые боятся, стыдятся и прячутся", - пишет Подоляк.

Как отметил Подоляк, награда является доказательным юридическим свидетельством военных преступлений оккупанта.

В то же время, как пояснил советник главы Офиса президента, в этой войне против Украины нет героев среди российских военных.

"Стесняются брать награды за кражу унитазов в Украине и за групповые сафари на мирных жителей", - добавил Подоляк.