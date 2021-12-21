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Каждый месяц делали и продавали около 10 кг амфетамина: полиция задержала наркогруппировку

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Киевская область, Вторник 21 декабря 2021 16:23
Каждый месяц делали и продавали около 10 кг амфетамина: полиция задержала наркогруппировку Фото: правоохранители разоблачили нарколабораторию, где изготовляли амфетамин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Киевской области группировка занималась изготовлением амфетамина в собственной нарколаборатории. Членов банды задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, организовал наркоизготовление и сбыт веществ 36-летний житель города Ирпень под Киевом. Он также привлек к "бизнесу" еще четырех местных жителей от 31 до 58 лет и своего 38-летнего брата, который владел необходимыми знаниями для синтеза психотропных веществ.

Дельцы устроили дома нарколабораторию. Каждый месяц они изготовляли до 10 кг амфетамина. Далее они фасовали его и передавали сбывателям, которые сбывали товар во время личных встреч и закладок.

Организатор банды также занимался снабжением лаборатории прекурсорами. Кроме того, он распределял "зарплату" между всеми членами группировки, а ее обналичиванием занималась 58-летняя мать одного из фигурантов.

Правоохранители разоблачили группировку. Они провели обыски дома у злоумышленников и в их авто. У фигурантов изъяли запрещенные вещества, стоимостью более 5 миллионов гривен. В частности, это 10 кг каннабиса, 7 кг амфетамина. Также лабораторное оборудование, прекурсоры, оружие, патроны, электронные весы, средства для упаковки и "черновые" записи.

Фото: полиция накрыла нарколабораторию (mvs.gov.ua)

Пять членов группировки задержаны. Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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