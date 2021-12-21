ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щомісяця робили та продавали близько 10 кг амфетаміну: поліція затримала наркоугруповання

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 21 грудня 2021 16:23
Щомісяця робили та продавали близько 10 кг амфетаміну: поліція затримала наркоугруповання Фото: правоохоронці викрили нарколабораторію, де виготовляли амфетамін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Київській області угруповання займалося виготовленням амфетаміну у власній нарколабораторії. Членів банди затримала поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

За даними слідства, організував нарковиготовлення та збут речовин 36-річний житель міста Ірпінь під Києвом. Він також залучив до "бізнесу" ще чотирьох місцевих жителів від 31 до 58 років і свого 38-річного брата, який володів необхідними знаннями для синтезу психотропних речовин.

Ділки влаштували вдома нарколабораторію. Щомісяця вони виготовляли до 10 кг амфетаміну. Далі вони фасували його та передавали збувачам, які збували товар під час особистих зустрічей та закладок.

Організатор банди також займався постачанням лабораторії прекурсорами. Крім того, він розподіляв "зарплату" між усіма членами угруповання, а її переведенням у готівку займалася 58-річна мати одного з фігурантів.

Правоохоронці викрили угруповання. Вони провели обшуки вдома у зловмисників та в їхніх авто. У фігурантів вилучили заборонені речовини вартістю понад 5 мільйонів гривень. Зокрема, це 10 кг каннабісу, 7 кг амфетаміну. Також лабораторне обладнання, прекурсори, зброю, патрони, електронні ваги, засоби для пакування та "чорнові" записи.

Фото: поліція накрила нарколабораторію (mvs.gov.ua)

П'ятьох членів угруповання затримано. Їм загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали поліцейського Чугуївського райуправління у Харківській області, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Звалище на орбіті. Чим загрожує космічне сміття та як з ним хочуть боротися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Звалище на орбіті. Чим загрожує космічне сміття та як з ним хочуть боротися