Каждый десятый житель Волынской области ни разу не оплатил распределение газа

Около 10% клиентов акционерного общества "Волыньгаз" - а это 19 тысяч потребителей природного газа - накопили долг в размере 6 млн 300 тысяч гривен. Они с начала года не осуществили ни одного платежа за услугу по распределению газа (доставку).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в АО напоминают, что за услугу по распределению газа (доставку) потребители платят отдельно с 1 января этого года. В прошлом году 24 декабря Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменения, касающиеся потребителей газа.

Средняя задолженность за распределение на одного потребителя газа Волыни составляет 332 грн.

"Для обычной семьи это относительно небольшая сумма - поэтому выгоднее погасить долг. Ведь, если должник не спешит этого делать, компания, согласно закону, должна обратиться в суд и тогда клиенту придется выложить из кармана больше, то есть, и оплатить свой долг, и судебные издержки. А эта сумма немалая, судебные расходы - около 2600 грн ", - анализирует директор коммерческий АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

Указано, что средняя сумма задолженности в городе Владимире-Волынском составляет 342 грн. То есть, сумма долга в 6 раз меньше, чем сумма судебного сбора.

Газораспределительная компания "Волыньгаз" уже подала в суд на злостных должников более 70 исков. Многие горе-нарушители - потребители, проживающие в квартирах и имеющие незначительные суммы долгов.

"Долги клиента за распределение газа (доставку) могут привести к тому, что он не получит субсидию в новом отопительном сезоне. Поэтому "дешевле" и выгоднее, так сказать, все услуги оплачивать вовремя", - отмечает начальник отдела инспектирования "Волыньгаза" Андрей Боярчук.

Так, во время карантина значительный процент потребителей "перешли" в онлайн. Оплатить доставку газа теперь довольно удобно, доступно и быстро. Можно сделать это дома на диване с помощью онлайн-сервисов газовой компании.

"Волыньгаз" предлагает онлайн-сервисы для передачи показаний счетчика, оплаты за доставку газа и контроля своих расходов: Личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile104 и телеграмм. Зарегистрировать Личный кабинет можно с помощью одного звонка в контакт-центр (067) 33 39 104 или (0332) 280104 (операторы принимают вызовы с 8.00 до 20.00 ежедневно). Для активации чат-бота Viber 7104ua - отсканируйте QR-код.

Также оплатить услугу по распределению газа можно в ближайшем банке или в отделении Укрпочты. В условиях карантина советуем пользоваться онлайн-банкингом (Ощад24/7, Приват24).

"Решить любые газовые вопросы вы можете по телефонам контакт-центра АО "Волиньгаз" (067) 33 39 104 или (0332) 280104 или в онлайн-сервисах компании. Напоминаем, что АО" Волыньгаз "не продает газ, а занимается его распределением - доставляет голубое топливо в ваши дома", - отмечают в компании.