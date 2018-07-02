Каждый четвертый украинец уже подписал договор с врачом, - Супрун

Среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций - Винницкая, Полтавская и Харьковская

Более 10 миллионов украинцев уже заключили договоры с врачами. Об этом сегодня на брифинге сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

"Каждый четвертый украинец, то есть, более 10 млн украинцев уже подписали декларации со своими семейными врачами", - сказала она.

По словам Супрун, среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая, Полтавская и Харьковская. При этом наименьший процент деклараций подписали в Одесской, Запорожской, Закарпатской, Сумской и Черкасской областях.

Напомним, ранее Ульяна Супрун сообщала, что декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев.