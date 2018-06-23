Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 14:24
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Супрун нагадала, що з 1 липня медзаклади, які уклали договори з Нацслужбою здоров'я, почнуть отримувати фінансування

Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців. Про це у Facebook повідомила в.о. міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Декларації з лікарями підписали понад 9,7 мільйона пацієнтів", - написала вона.

Також Супрун нагадала, що з 1 липня медзаклади, які уклали договори з Нацслужбою здоров'я, почнуть отримувати фінансування.

"Гроші за пацієнтом” підуть у 149 закладів-чемпіонів, які увійшли в першу хвилю змін та уклали договори з Національною службою здоров’я + у 12 приватних закладів, які також уклали договори цього тижня", - написала вона.

За словами Супрун, важливо, щоб до кінця року усі заклади первинної допомоги підписали договори з НСЗУ та перейшли на нову модель фінансування до 2019 року.

Місцева ж влада, за словами Супрун, має автономізувати усі медзаклади до кінця року, оскільки закон про автономізацію №2002-8 передбачає особливий спрощений режим для цього процесу лише до кінця року.

 

Нова система фінансування для перших медзакладів розпочнеться з наступного місяця. “Гроші за пацієнтом” підуть у 149...

Опубліковано Уляна Супрун Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 6 червня 2018 року у 22 областях України 149 медзакладів, що надають первинну медичну допомогу, розпочинають роботу з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). 

МОЗ закликає медиків повідомляти поліцію про вимагання грошей він імені міністерства Медичну допомогу надаватимуть незалежно від декларації, - МОЗ
Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, Уляна Супрун  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся