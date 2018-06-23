Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців, - Супрун

Супрун нагадала, що з 1 липня медзаклади, які уклали договори з Нацслужбою здоров'я, почнуть отримувати фінансування

Декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців. Про це у Facebook повідомила в.о. міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Декларації з лікарями підписали понад 9,7 мільйона пацієнтів", - написала вона.

Також Супрун нагадала, що з 1 липня медзаклади, які уклали договори з Нацслужбою здоров'я, почнуть отримувати фінансування.

"Гроші за пацієнтом” підуть у 149 закладів-чемпіонів, які увійшли в першу хвилю змін та уклали договори з Національною службою здоров’я + у 12 приватних закладів, які також уклали договори цього тижня", - написала вона.

За словами Супрун, важливо, щоб до кінця року усі заклади первинної допомоги підписали договори з НСЗУ та перейшли на нову модель фінансування до 2019 року.

Місцева ж влада, за словами Супрун, має автономізувати усі медзаклади до кінця року, оскільки закон про автономізацію №2002-8 передбачає особливий спрощений режим для цього процесу лише до кінця року.

Нова система фінансування для перших медзакладів розпочнеться з наступного місяця. “Гроші за пацієнтом” підуть у 149... Опубліковано Уляна Супрун Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 6 червня 2018 року у 22 областях України 149 медзакладів, що надають первинну медичну допомогу, розпочинають роботу з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).