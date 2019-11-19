Каждый четвертый клиент "Сумыгаз Сбыта" платит за газ онлайн

Более 100 тыс. клиентов ООО "Сумыгаз Сбыт" предоставляют предпочтение личному кабинету на сайте 104.ua и мобильным приложениям 104 Mobile, а 7 тыс. клиентов пользуются viber-ботом 7104ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Задача "Сумыгаз Сбыт" сделать сервисы максимально доступными и комфортными, обеспечивая к ним доступ 24 часа в сутки", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, потребители все больше отдают предпочтение онлайн услугам. Поэтому компания расширяет функционал сервисов.

"Впервые все пользователи viber-ботом 7104ua получили возможность загрузить счет за октябрь в формате PDF. Напомним, что многофункциональность этого онлайн-сервиса, предоставляет прекрасную возможность добавить несколько лицевых счетов в пункте меню "Настройки". И таким образом контролировать расчеты не только за своим домовладением, но и помочь с газовыми вопросами своим близким, например, родителям", - говорит директор "Сумыгаз Сбыта" Елена Руденко.

Для регистрации в чат-боте 7104ua необходимо открыть меню Viber, выбрать раздел меню "QR-код", после чего навести камеру телефона на изображение с кодом. Далее ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа или номер счетчика газа. Зарегистрироваться можно с помощью детальной инструкции.

"Специалисты "Сумыгаз Сбыт" в дальнейшем намерены расширять перечень сервисов и совершенствовать действующие, что дает возможность существенно оптимизировать процесс обслуживания потребителей газа, обеспечивая его высокую скорость и качество", - говорится в сообщении.