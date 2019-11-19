Кожен четвертий клієнт "Сумигаз Збуту" сплачує за газ онлайн

Понад 100 тис. клієнтів ТОВ "Сумигаз Збут" надають перевагу особистому кабінету на сайті 104.ua та мобільним додаткам 104 Mobile, а 7 тис. клієнтів користуються viber-ботом 7104ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Завдання "Сумигаз Збут" зробити сервіси максимально доступними і комфортними, забезпечуючи до них доступ 24 години на добу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, споживачі ж все більше віддають перевагу онлайн послугам. Тому компанія розширює функціонал сервісів.

"Уперше всі користувачі viber-ботом 7104 ua отримали можливість завантажити рахунок за жовтень у форматі PDF. Нагадаємо, що багатофункціональність цього онлайн-сервісу, надає чудову можливість додати декілька особових рахунків в пункті меню "Налаштування". І таким чином контролювати розрахунки не лише за своїм домоволодінням, а й допомогти з газовими питаннями своїм близьким, наприклад, батькам", - говорить директор "Сумигаз Збуту" Олена Руденко.

Для реєстрації в чат-боті 7104ua необхідно відкрити меню Viber, вибрати розділ меню "QR-код", після чого навести камеру телефону на зображення з кодом. Далі ввести номер особового рахунку, суму останнього платежу або номер лічильника газу. Зареєструватися можна за допомогою детальної інструкції.

"Фахівці "Сумигаз Збут" надалі мають намір розширювати перелік сервісів і вдосконалювати діючі, що дає можливість істотно оптимізувати процес обслуговування споживачів газу, забезпечуючи його високу швидкість і якість", - йдеться у повідомленні.