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С каждым днем все очевиднее становится значение понятия "денацификация", - Зеленский

Новина українською →
Харьков, Вторник 22 марта 2022 01:09
С каждым днем все очевиднее становится значение понятия "денацификация", - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В Харькове при обстреле города российской артиллерией был убит Борис Романченко, бывший узник нацистских концлагерей. Ему было 96 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

"Вдумайтесь, пожалуйста, сколько всего он прошел. Он выжил в Бухенвальде, в Дора-Миттельбау, Пенемюнде и Берген-Бельзене – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит русским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке" - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский также добавил, что с каждым днем войны украинцам все очевиднее становится то, что для России означает понятие денацификации.

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