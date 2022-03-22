З кожним днем все очевиднішим стає значення поняття "денацифікація", - Зеленський

У Харкові під час обстрілу міста російською артилерією був убитий Борис Романченко, колишній в'язень нацистських концтаборів. Йому було 96 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського.

"Вдумайтеся, будь ласка, скільки всього він пройшов. Він вижив у Бухенвальді, в Дора-Міттельбау, Пенемюнде і Берген-Бельзені – в конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, що вдарив по звичайній Харківській багатоповерхівці " - підкреслив президент України.

Володимир Зеленський також додав, що з кожним днем війни українцям все очевиднішим стає те, що для Росії означає поняття денацифікації.