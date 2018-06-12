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Каждая сборная хочет отнять у Германии титул чемпиона мира, - Лев

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    12.06.2018 - 13:46
Фото: Йоахим Лев (dfb.de)
Фото: Йоахим Лев (dfb.de)

Специалист считает, что соперники значительно прибавили в игре

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от предстоящего мундиаля, отметив, что его команде будет сложно стать чемпионом мира второй раз подряд. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

"Когда вы являетесь чемпионом мира, победителем Кубка конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трех или четырех лет, вас постоянно пытаются догнать. Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя", - сказал наставник.

По словам 58-летнего специалиста, Франция, Испания, Бразилия и Аргентина стали сильнее с 2014 года.

Сборная Германии в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с Мексикой, Швецией и Кореей.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение об исключении из числа арбитров чемпионата мира 2018 года судьи из Саудовской Аравии за договорной матч.

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Теги публикации: ЧМ-2018, сборная Германии, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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