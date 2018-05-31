Один из арбитров ЧМ-2018 отстранен от турнира за договорной матч

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии пожизненно дисквалифицировала судью

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение об исключении из числа арбитров чемпионата мира 2018 года судьи Фахада Аль-Мирдаси. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Его бригада в составе Аль-Мирдаси, Мохаммед аль-Абакри и Абдула аль-Шалваи также были исключены из списка арбитров мундиаля.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг саудовского судьи Фахада Аль-Мирдаси, судейский комитет ФИФА посчитал, что арбитр больше не удовлетворяет требованиям для работы на чемпионате мира по футболу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что федерация не станет искать замену арбитру. Вместо этого ФИФА назначит двух ассистентов из ОАЭ и Японии.

Аль-Мирдаси судил матч за третье место на Кубке конфедераций 2017 года между командами Мексики и Португалии, а также работал на Олимпиаде-2016 в Бразилии.

Ранее Аль-Мирдаси был пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Саудовской Аравии за участие в договорных матчах