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Один из арбитров ЧМ-2018 отстранен от турнира за договорной матч

НовостиСпорт    31.05.2018 - 11:32

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии пожизненно дисквалифицировала судью

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение об исключении из числа арбитров чемпионата мира 2018 года судьи Фахада Аль-Мирдаси. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Его бригада в составе Аль-Мирдаси, Мохаммед аль-Абакри и Абдула аль-Шалваи также были исключены из списка арбитров мундиаля.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг саудовского судьи Фахада Аль-Мирдаси, судейский комитет ФИФА посчитал, что арбитр больше не удовлетворяет требованиям для работы на чемпионате мира по футболу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что федерация не станет искать замену арбитру. Вместо этого ФИФА назначит двух ассистентов из ОАЭ и Японии.

Аль-Мирдаси судил матч за третье место на Кубке конфедераций 2017 года между командами Мексики и Португалии, а также работал на Олимпиаде-2016 в Бразилии.

Ранее Аль-Мирдаси был пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Саудовской Аравии за участие в договорных матчах

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Теги публикации: ЧМ-2018, Саудовская Аравия, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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