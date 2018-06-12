Кожна збірна хоче відібрати у Німеччині титул чемпіона світу, - Лев

Фахівець вважає, що суперники значно додали в грі

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев поділився очікуваннями від майбутнього мундіалю, зазначивши, що його команді буде складно стати чемпіоном світу вдруге поспіль. Про це повідомляється на сайті Німецького футбольного союзу.

"Коли ви є чемпіоном світу, переможцем Кубка конфедерацій та номером один в рейтингу ФІФА протягом трьох або чотирьох років, вас постійно намагаються наздогнати. Кожна команда захоче позбавити титулу чинного володаря", - сказав наставник.

Joachim #Löw is ready for the challenge



Read our interview with the coach before the team fly to Russia tomorrow https://t.co/hfhFnReeI5#DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/SgzZUQasIi — Germany (@DFB_Team_EN) June 11, 2018

За словами 58-річного фахівця, Франція, Іспанія, Бразилія і Аргентина стали сильніші з 2014 року.

Збірна Німеччини в груповому турнірі ЧС-2018 зіграють з Мексикою, Швецією та Кореєю.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення про виключення з числа арбітрів чемпіонату світу 2018 року судді з Саудівської Аравії за договірний матч.