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Кожна збірна хоче відібрати у Німеччині титул чемпіона світу, - Лев

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    12.06.2018 - 13:46
Фото: Йоахім Лев (dfb.de)
Фото: Йоахім Лев (dfb.de)

Фахівець вважає, що суперники значно додали в грі

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев поділився очікуваннями від майбутнього мундіалю, зазначивши, що його команді буде складно стати чемпіоном світу вдруге поспіль. Про це повідомляється на сайті Німецького футбольного союзу.

"Коли ви є чемпіоном світу, переможцем Кубка конфедерацій та номером один в рейтингу ФІФА протягом трьох або чотирьох років, вас постійно намагаються наздогнати. Кожна команда захоче позбавити титулу чинного володаря", - сказав наставник.

За словами 58-річного фахівця, Франція, Іспанія, Бразилія і Аргентина стали сильніші з 2014 року.

Збірна Німеччини в груповому турнірі ЧС-2018 зіграють з Мексикою, Швецією та Кореєю.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення про виключення з числа арбітрів чемпіонату світу 2018 року судді з Саудівської Аравії за договірний матч.

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Теги публікації: ЧМ-2018, сборная Германии, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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