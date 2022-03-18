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Каждая ракета, каждая бомба, каждый выстрел будут иметь цену для бюджета РФ, – Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский пообещал, что продолжение Россией военных действий против Украины дорого обойдется российскому бюджету и тамошней элите.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы государства.

Зеленский подтвердил подготовку нового пакета санкций против РФ. Санкционный режим, по его мнению, будет только усиливаться, пока российское руководство не прекратит войну.

"Достаточно действенный, чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, представляющих российские власти. И пока не будет мира, санкции против России должны стабильно расти", – резюмировал президент.

Напомним, что глава государства упрекнул отдельные страны в бесполезных поставках вооружения Украине.

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