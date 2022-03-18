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Зеленский: ракеты РФ не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить поставки

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Украина, Пятница 18 марта 2022 15:41
Зеленский: ракеты РФ не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить поставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получает обещанного вооружения от некоторых стран. Он призвал западных лидеров не поддерживать Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Мы не имеем адекватного противоракетного оружия, недостаточно боевой авиации, но наша цель чистая и справедливая - защитить наших людей, нашу страну. Будем в дальнейшем делать все, что мы можем. Будем еще громче напоминать некоторым западным лидерам, что это будет моральным поражением для них, это будет уничтожением их престижа, если Украина не получит передового оружия, которое спасет жизни тысяч наших людей. Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки", - заявил Зеленский.

Напомним, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет идти на уступки в вопросах Крыма и ОРДЛО. Он напомнил, что юридически это территории Украины.

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