Каждая община в Украине получила адаптированный план действий, - USAID

По словам Фриц, экономический рост общин является наиболее важным элементом децентрализации

Каждая община получила адаптированный план действий с шагами, которые им надо принять. Об этом на конференции "Как распоряжаются средствами объединенные общины" сообщила директор региональной миссии Агентства США по международному развитию в Украине и Беларуси Сюзан Фриц, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, экономический рост общин является наиболее важным элементом децентрализации.

"Экономический рост общин является наиболее важным элементом децентрализации. С дополнительными полномочиями появляется дополнительная ответственность... Когда общины эффективно расходуют ресурсы, то тогда охотнее уплачиваются налоги", - сообщила Фриц.

По ее словам, в течение длительного времени разрабатывался план действий для общин.

"Мы проведи анализ. Каждая община получила адаптированный план действий с шагами, которые им надо принять. Я прошу лидеров общин воспользоваться и прислушиваться к советам", - добавила Фриц.

Напомним, в начале июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине создано 705 объединенных территориальных общин. Они существуют почти во всех областях, и их количество будет расти.