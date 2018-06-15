Кожна громада в Україні отримала адаптований план дій, - USAID

За словами Фріц, економічне зростання громад є найбільш важливим елементом децентралізації

Кожна громада отримала адаптований план дій з кроками, які їм треба вжити. Про це на конференції "Як розпоряджаються коштами об'єднані громади" повідомила директор регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні та Білорусі Сюзан Фріц, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, економічне зростання громад є найбільш важливим елементом децентралізації.

"Економічне зростання громад є найбільш важливим елементом децентралізації. З додатковими повноваженнями є додаткова відповідальність... Коли громади ефективно витрачають ресурси, то тоді охочіше сплачуються податки", - повідомила Фріц.

За її словами, протягом тривалого часу розроблявся план дій для громад.

"Ми проведи аналіз. Кожна громада отримала адаптований план дій з кроками, які їм треба вжити. Я прошу лідерів громад скористатися можливостями і дослухатися до порад", - додала Фріц.

Нагадаємо, на початку червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні створено 705 об'єднаних територіальних громад. Вони існують майже в усіх областях, та їх кількість буде зростати.