Казанского стрелка поместили в одиночную камеру с круглосуточным видеонаблюдением

Устроивший стрельбу в школе в Казани (Российская Федерация), в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, Ильназ Галявиев помещен в СИЗО в одиночную камеру. За ним круглосуточно ведется видеонаблюдение.
Об этом со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова сообщила "Газета ОНК".
"Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением", - цитирует издание правозащитника.
По его словам, молодой человек не жалуется на условия содержания. Ожидается, что после завершения следственных действий Галявиева направят на психиатрическую экспертизу.
Напомним, ранее Галявиев признал свою вину и согласился с избранной ему мерой пресечения в виде ареста. В результате его отправили под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО.
Отметим, ранее сообщалось, что казанскому стрелку грозит пожизненное лишение свободы. Его действия квалифицировали как массовое убийство.
Утром 11 мая в казанской школе №175 ее бывший ученик Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Изначально сообщалось о 13 погибших, но позднее власти уточнили число жертв - погибли семеро детей и две учительницы. Кроме того, более двух десятков человек получили ранения.
У нападавшего было при себе зарегистрированное оружие, разрешение на которое он получил за две недели до нападения. На допросах он заявлял о том, что осознал себя богом, о пробуждении монстра внутри себя и о ненависти ко всем.