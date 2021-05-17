Казанского стрелка поместили в одиночную камеру с круглосуточным видеонаблюдением

Устроивший стрельбу в школе в Казани (Российская Федерация), в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, Ильназ Галявиев помещен в СИЗО в одиночную камеру. За ним круглосуточно ведется видеонаблюдение.

Об этом со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова сообщила "Газета ОНК" .

"Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением", - цитирует издание правозащитника.

По его словам, молодой человек не жалуется на условия содержания. Ожидается, что после завершения следственных действий Галявиева направят на психиатрическую экспертизу.

Напомним, ранее Галявиев признал свою вину и согласился с избранной ему мерой пресечения в виде ареста. В результате его отправили под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО.