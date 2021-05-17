Казанського стрілка помістили в одинарну камеру з цілодобовим відеоспостереженням

Влаштував стрілянину в школі в Казані (Російська Федерація), в результаті якої загинули семеро дітей і дві вчительки, Ільназ Галявієв поміщений в СІЗО в одинарну камеру. За ним цілодобово ведеться відеоспостереження.

Про це з посиланням на секретаря Громадської спостережної комісії (ОНК) Олексія Мельникова повідомила "Газета ОНК" .

"Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в Казанській школі, поміщений в одинарну камеру СІЗО в Казані, де знаходиться під цілодобовим відеоспостереженням", - цитує видання правозахисника.

За його словами, молода людина не скаржиться на умови утримання. Очікується, що після завершення слідчих дій Галявієва направлять на психіатричну експертизу.

Нагадаємо, раніше Галявієв визнав свою провину і погодився з обраним йому запобіжним заходом у вигляді арешту. В результаті його відправили під варту на два місяці з утриманням в СІЗО.