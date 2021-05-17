Казанського стрілка помістили в одинарну камеру з цілодобовим відеоспостереженням
Влаштував стрілянину в школі в Казані (Російська Федерація), в результаті якої загинули семеро дітей і дві вчительки, Ільназ Галявієв поміщений в СІЗО в одинарну камеру. За ним цілодобово ведеться відеоспостереження.
Про це з посиланням на секретаря Громадської спостережної комісії (ОНК) Олексія Мельникова повідомила "Газета ОНК".
"Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в Казанській школі, поміщений в одинарну камеру СІЗО в Казані, де знаходиться під цілодобовим відеоспостереженням", - цитує видання правозахисника.
За його словами, молода людина не скаржиться на умови утримання. Очікується, що після завершення слідчих дій Галявієва направлять на психіатричну експертизу.
Нагадаємо, раніше Галявієв визнав свою провину і погодився з обраним йому запобіжним заходом у вигляді арешту. В результаті його відправили під варту на два місяці з утриманням в СІЗО.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Казанському стрілку загрожує довічне позбавлення волі. Його дії кваліфікували як масове вбивство.
Вранці 11 травня в Казанській школі №175 її колишній учень Ільназ Галявієв влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих, але пізніше влада уточнила число жертв - загинули семеро дітей і дві вчительки. Крім того, більше двох десятків людей отримали поранення.
У нападника була при собі зареєстрована зброя, дозвіл на яку він отримав за два тижні до нападу. На допитах він заявляв про те, що усвідомив себе богом, про пробудження монстра всередині себе і про ненависть до всіх.