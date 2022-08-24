Козак звонил Ермаку в день вторжения, но получил резкий ответ, - WP

Из администрации президента России в день вторжения позвонили главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку и заявили, что украинцам надо сдаваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, в день вторжения Ермак смотрел на свой телефон, на который звонили из Кремля. Не сразу, но трубку Ермак все-таки поднял и услышал резкий голос заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.
Он заявил, что украинцам пора сдаваться, однако Ермак выругался на него и положил трубку.
Напомним, что ранее Ермак присылал лидерам мира фото убитых россиянами детей, чтобы те присылали больше помощи Украине.
Также Резников после начала войны получил ультиматум от Шойгу с требованием капитулировать.
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