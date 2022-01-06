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Казахстанцам рассылают SMS от имени Администрации президента

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Казахстан, Четверг 06 января 2022 18:38
Казахстанцам рассылают SMS от имени Администрации президента Фото: казахи начали получать SMS от имени Администрации президента (primeminister.kz)
Автор: Дмитрий Левицкий

Казахстанцы на фоне операции по подавлению массовых протестов в стране начали массово получать SMS-сообщения. Адресатом указывается Администрация президента Касим-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "ORDA".

"Уважаемые казахстанцы доводим до вашего сведения информацию о возможности получения информации через SMS", - говорится в сообщениях, которые получают казахи.

Как известно, в Казахстане уже несколько дней продолжаются массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Эпицентром протестов стал город Алматы, где сейчас силовики проводят антитеррористическую операцию для зачистки улиц от митингующих. Тех, кто отказывается сложить оружие, убивают.

Напомним, в Алматы силовики открыли автоматный огонь по безоружным протестующим на площади Республики.

Больше о ситуации в стране читайте в материале РБК-Украина "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане