Казахстанцям розсилають SMS від імені Адміністрації президента

Казахстанці на тлі операції з придушення масових протестів в країні почали масово отримувати SMS-повідомлення. Адресатом вказується Адміністрація президента Касим-Жомарта Токаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "ORDA".