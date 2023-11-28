У Казахстані "вагнерівця" відправили до в'язниці, він воював проти ЗСУ під Бахмутом

У Казахстані суд відправив до в'язниці колишнього найманця ПВК "Вагнера". Він раніше воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахстанську службу " Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода ".

Про кого йдеться

У березні цього року Олексій Шомполов побачив оголошення в соціальній мережі про високооплачувану роботу на території Російської Федерації. Йому повідомили, що працевлаштування пов'язане зі вступом до лав приватної військової компанії "Вагнера" для участі в бойових діях РФ на території України.

Погодившись на цю роботу, того ж місяця він виїхав до Росії. Після прибуття в розташування навчально-тренувального табору військових найманців ПВК "Вагнера", як повідомляється, уклав контракт про вступ до їхніх лав "як військовий найманець" для подальшої участі в бойових діях.

У суді він розповів, що його розподілили в артилерію, з 27 квітня до 13 травня він заряджав гармату "Д-20".

Окупант воював під Бахмутом

У травні цього року чоловік перетнув російсько-український кордон і брав участь як найманець у Бахмутському районі на території України в бойовому артилерійському підрозділі, виконуючи накази щодо заряду гармати-гаубиці.

Пізніше потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ, отримавши осколкове проникаюче поранення руки, його госпіталізували і комісували. Згодом він повернувся в Казахстан.

Суд відправив найманця до в'язниці

34-річного жителя селища Топар Карагандинської області Олексія Шомполова засуджено до шести років восьми місяців позбавлення волі за участь у війні Росії проти України.

Термін покарання обчислюється з травня 2023 року, з моменту взяття під варту.

Згідно із законодавством Казахстану, обвинувачення в "найманстві" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без.

Вироки найманцям в інших країнах

Раніше повідомлялося, що Первомайський районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України у складі терористичного угруповання "ЛНР".

Також у Ташкентській області до п'яти років позбавлення волі засудили 38-річного узбекистанця. Він воював у лавах бойовиків "ДНР" проти України.