В Казахстане "вагнеровца" отправили в тюрьму, он воевал против ВСУ под Бахмутом
В Казахстане суд отправил в тюрьму бывшего наемника ЧВК "Вагнера". Он ранее воевал против ВСУ на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанскую службу "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".
О ком идет речь
В марте этого года Алексей Шомполов увидел объявление в социальной сети о высокооплачиваемой работе на территории Российской Федерации. Ему сообщили, что трудоустройство связано со вступлением в ряды частной военной компании "Вагнера" для участия в боевых действиях РФ на территории Украины.
Согласившись на эту работу, в том же месяце он выехал в Россию. По прибытии в расположение учебно-тренировочного лагеря военных наемников ЧВК "Вагнера", как сообщается, заключил контракт о вступлении в их ряды "как военный наемник" для дальнейшего участия в боевых действиях.
В суде он рассказал, что его распределили в артиллерию, с 27 апреля по 13 мая он заряжал пушку "Д-20".
Оккупант воевал под Бахмутом
В мае этого года мужчина пересек российско-украинскую границу и участвовал как наемник в Бахмутском районе на территории Украины в боевом артиллерийском подразделении, выполняя приказы по заряду пушки-гаубицы.
Позже попал под артиллерийский обстрел ВСУ, получив осколочное проникающее ранение руки, его госпитализировали и комиссовали. Впоследствии он вернулся в Казахстан.
Суд отправил наемника в тюрьму
34-летний житель поселка Топар Карагандинской области Алексей Шомполов приговорен к шести годам восьми месяцам лишения свободы за участие в войне России против Украины.
Срок наказания исчисляется с мая 2023 года, с момента взятия под стражу.
Согласно законодательству Казахстана, обвинение в "наемничестве" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без.
Приговоры наемникам в других странах
Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана за участие в войне против Украины в составе террористической группировки "ЛНР".
Также в Ташкентской области к пяти годам лишения свободы приговорили 38-летнего узбекистанца. Он воевал в рядах боевиков "ДНР" против Украины.
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