Студента з Казахстану викрали та відправили до України у складі ПВК "Вагнера", - ЗМІ

За словами родичів, з якими вдалося переговорити виданню, у березні 2023 року Бекенов, який навчався на той момент на третьому курсі Томського державного університету (ТДУ), поїхав з Томська до Краснодарського краю відвідати дівчину.

"Після цього зв'язок із ним зник на тиждень, а потім він відправив матері повідомлення, в якому розповів, що живий, але не може зателефонувати", - пише видання.

Отримавши повідомлення, мати хлопця зателефонувала друзям сина і вони розповіли, що Бекенова завербували і відвезли в Молькіно в Краснодарському краї, де знаходиться база підготовки ПВК "Вагнера".

Лише 9 квітня жінки вдалося зустрітися із сином на КПП військової бази.

"Його привезли на автомашині у супроводі його безпосереднього командира. Дали 5 хвилин на розмови. Розмовляти до пуття не дали. Його командир весь час втручався в розмову. Альміра встигла в нього дізнатися, що він контракт не підписував. Просив їжі, грошей. Весь виснажений, погано одягнений. В наявності, що Маргулана утримують насильно", - розповів дядько студента.

А вже за три дні після зустрічі з матір'ю його вже відправили до зони бойових дій до України.

У МЗС МЗС Казахстану заявили, що Бекенов уклав контракт із ПВК "Вагнера" нібито добровільно.

"За наявними даними, зазначений у статті громадянин добровільно підписав контракт із ПВК "Вагнера", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, жителі російської Кубані почали отримувати від ПВК "Вагнера" листи з закликами приєднатися до лав найманців.

Нагадаємо, Росія почала кидати в Бахмут елітні підрозділи своєї армії, у тому числі десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

При цьому аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.