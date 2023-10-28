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У Казахстані сталася пожежа на шахті: десятки жертв

Казахстан, Субота 28 жовтня 2023 17:38
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У Казахстані сталася пожежа на шахті: десятки жертв Фото: в одній з шахт Казахстану сталась пожежа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Казахстані внаслідок пожежі на шахті імені Костенка, що у Карагандинській області, загинуло понад 30 людей, ще більш як десять поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оператор ArcelorMittal Теміртау, місцевий підрозділ люксембурзької сталеливарної компанії ArcelorMittal (MT.LU), повідомив, що 206 із 252 людей на шахті Костенко були евакуйовані після вибуху метану.

Проте наразі відомо, що щонайменше 32 людини загинули, а ще 14 зникли безвісти. Зазначається також, що по медичну допомогу звернулися 18 осіб.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, своєю чергою висловив співчуття сім'ям загиблих і оголосив 29 жовтня національним днем жалоби.

Він також доручив своєму кабінету міністрів припинити інвестиційне співробітництво з "АрселорМіттал Теміртау".

Водночас компанія заявила, що призупинила роботу вугільних шахт на 24 години для перевірки газової безпеки.

Уряд і компанія також підтвердили, що працюють над завершенням угоди з націоналізації компанії, яка управляє найбільшим сталеливарним заводом країни.

Нещасні випадки в шахтах

Нагадаємо, на початку місяця стався вибух на шахті в Туреччині. Тоді внаслідок вибуху на вугільній шахті загинула 41 людина. Водночас постраждали 11, з яких 4 потрапили до реанімації.

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