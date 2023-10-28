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В Казахстане произошел пожар на шахте: десятки жертв

Казахстан, Суббота 28 октября 2023 17:38
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В Казахстане произошел пожар на шахте: десятки жертв Фото: в одной из шахт Казахстана произошел пожар (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Казахстане в результате пожара на шахте имени Костенко, что в Карагандинской области, погибли более 30 человек, еще более десяти ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оператор ArcelorMittal Темиртау, местное подразделение люксембургской сталелитейной компании ArcelorMittal (MT.LU), сообщил, что 206 из 252 человек на шахте Костенко были эвакуированы после взрыва метана.

Однако пока известно, что по меньшей мере 32 человека погибли, а еще 14 пропали без вести. Отмечается также, что за помощью обратились 18 человек.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, в свою очередь, выразил соболезнования семьям погибших и объявил 29 октября национальным днем траура.

Он также поручил своему кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

В то же время, компания заявила, что приостановила работу угольных шахт на 24 часа для проверки газовой безопасности.

Правительство и компания также подтвердили, что работают над завершением соглашения по национализации компании, управляющей крупнейшим сталелитейным заводом страны.

Несчастные случаи в шахтах

Напомним, в начале месяца произошел взрыв на шахте в Турции. Тогда в результате взрыва на угольной шахте погиб 41 человек. В то же время, пострадали 11, из которых 4 попали в реанимацию.

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