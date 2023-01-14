У Казахстані скасували недоторканність сім'ї Назарбаєва

Назарбаєв керував багатою нафтою середньоазіатською країною з 1989 по 2019 рік і за три десятиліття свого перебування біля керма створив культ особистості. Спочатку він зберіг широкі повноваження, коли пішов у відставку та призначив наступником свого близького союзника Касим-Жомарта Токаєва.

Але двоє політиків розійшлися на початку минулого року на тлі бурхливих протестів у колишній радянській республіці, які, за словами Токаєва, були частиною спроби державного перевороту; 238 людей загинули внаслідок протестів громадян, які захопили та підпалили урядові будівлі у кількох містах, зіткнулися із силовиками.

Потім Токаєв обійняв посаду Назарбаєва як голову впливової ради безпеки і, після припинення насильства, керував звільненням низки родичів та афілійованих осіб Назарбаєва з керівних посад у державному секторі.

Деякі з них, такі як племінник Назарбаєва Кайрат Сатібалди, були затримані та звинувачені у розкраданні коштів у держави чи державних компаній.

Однак найближчі родичі екс-президента досі користувалися правовою недоторканністю завдяки закону, який також надавав йому титул "єлбаси", або "батька нації", і надавав йому утримання та охорону за рахунок держави.

Посилаючись на "політичну трансформацію", започатковану Токаєвим і підтриману торішньою конституційною реформою, законодавці 13 січня проголосували за відміну закону, крок, який дозволить державі, наприклад, заморозити активи членів родини Назарбаєва, якщо вони підозрюються в злочинах.

При цьому сам Назарбаєв збереже імунітет від судового переслідування, передбаченого конституцією.

Три дочки екс-президента володіють широким колом підприємств, і одна з них, Дінара Кулібаєва, разом зі своїм чоловіком Тимуром Кулібаєвим незмінно входить до найбагатших людей Казахстану за версією журналу Forbes.