В Казахстане отменили неприкосновенность семьи Назарбаева

Назарбаев руководил богатой нефтью среднеазиатской страной с 1989 по 2019 год и за три десятилетия своего пребывания у руля создал культ личности. Первоначально он сохранил широкие полномочия, когда ушел в отставку и назначил преемником своего близкого союзника Касым-Жомарта Токаева.

Но два политика разошлись в начале прошлого года на фоне бурных протестов в бывшей советской республике, которые, по словам Токаева, были частью попытки государственного переворота; 238 человек погибли в результате протестов граждан, которые захватили и подожгли правительственные здания в нескольких городах, столкнулись с силовиками.

Затем Токаев занял пост Назарбаева в качестве главы влиятельного совета безопасности и, после прекращения насилия, руководил увольнением ряда родственников и аффилированных лиц Назарбаева с руководящих должностей в государственном секторе.

Некоторые из них, такие как племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, были задержаны и обвинены в хищении средств у государства или государственных компаний.

Однако ближайшие родственники экс-президента до сих пор пользовались правовой неприкосновенностью благодаря закону, который также давал ему титул "елбасы", или "отца нации", и предоставлял ему содержание и охрану за счет государства.

Ссылаясь на "политическую трансформацию", начатую Токаевым и поддержанную прошлогодней конституционной реформой, законодатели 13 января проголосовали за отмену закона, шаг, который позволит государству, например, заморозить активы членов семьи Назарбаева, если они подозреваются в преступлениях.

При этом сам Назарбаев сохранит иммунитет от судебного преследования, предусмотренный конституцией.

Три дочери экс-президента владеют широким кругом предприятий, и одна из них, Динара Кулибаева, вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым неизменно входит в число самых богатых людей Казахстана по версии журнала Forbes.