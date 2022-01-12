В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке: названа причина
Фото: карантин (Getty Images)
В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке, уже подписано новое постановление. Это связано с распространением COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Казинформ.
"В Нур-Султане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке. Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление", - пишет издание.
В частности, с сегодняшнего дня в Нур-Султане запрещено:
- проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещения, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок в объектах-участниках Ashyq до 30 человек;
- деятельность филармоний, театров, концертных залов, цирков, кинотеатров;
- проведение коллективных мероприятий: джума-намаз, религиозные обряды на объектах и на территории религиозных объединений;
- проведение конференций, выставок, семинаров, форумов, деятельность ночных клубов, караоке;
- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.
Кроме того, на дистанционный формат переводится обучение школьников до 31 января, обучение студентов всех курсов - до 6 февраля.
Напомним, 6 января на фоне массовых протестов в Казахстане власти Нур-Султана решили закрыть столицу на въезд и выезд. Ограничения действуют каждый день ночью.