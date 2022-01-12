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В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке: названа причина

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Казахстан, Среда 12 января 2022 17:04
В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке: названа причина Фото: карантин (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке, уже подписано новое постановление. Это связано с распространением COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Казинформ.

"В Нур-Султане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке. Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление", - пишет издание.

В частности, с сегодняшнего дня в Нур-Султане запрещено:

  • проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещения, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок в объектах-участниках Ashyq до 30 человек;
  • деятельность филармоний, театров, концертных залов, цирков, кинотеатров;
  • проведение коллективных мероприятий: джума-намаз, религиозные обряды на объектах и на территории религиозных объединений;
  • проведение конференций, выставок, семинаров, форумов, деятельность ночных клубов, караоке;
  • обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

Кроме того, на дистанционный формат переводится обучение школьников до 31 января, обучение студентов всех курсов - до 6 февраля.

Напомним, 6 января на фоне массовых протестов в Казахстане власти Нур-Султана решили закрыть столицу на въезд и выезд. Ограничения действуют каждый день ночью.

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