У Казахстані знову закриваються кінотеатри, театри, караоке: названа причина
Фото: карантин (Getty Images)
У Казахстані знову закриваються кінотеатри, театри, караоке, вже підписано нову постанову. Це пов'язано з поширенням COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казінформ.
"У Нур-Султані знову закриваються кінотеатри, театри, караоке. Головний санітарний лікар столиці Сархат Бейсенова підписала нову постанову", - пише видання.
Зокрема, з сьогоднішнього дня в Нур-Султані заборонено:
- проведення масових заходів, як на відкритому повітрі, так і всередині приміщення, включаючи сімейні, пам'ятні заходи, в тому числі вдома, за винятком проведення поминок в об'єктах-учасниках Ashyq до 30 осіб;
- діяльність філармоній, театрів, концертних залів, цирків, кінотеатрів;
- проведення колективних заходів: джума-намаз, релігійні обряди на об'єктах і на території релігійних об'єднань;
- проведення конференцій, виставок, семінарів, форумів, діяльність нічних клубів, караоке;
- обслуговування барних стійок на об'єктах громадського харчування.
Крім того, на дистанційний формат переходить навчання школярів до 31 січня, навчання студентів усіх курсів - до 6 лютого.
Нагадаємо, 6 січня на тлі масових протестів у Казахстані влада Нур-Султана вирішили закрити столицю на в'їзд і виїзд. Обмеження діють щодня вночі.