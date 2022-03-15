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В Казахстане задержали владельца российской франшизы McDonalds Кайрата Боранбаева, - СМИ

Автор: Наталья Юрченко

В Казахстане был задержан олигарх Кайрат Боранбаев. Он является владельцем российской и белорусской франшиз McDonalds, а также родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КазТАГ.

"Боранбаев задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему "работает" не алматинский департамент, а люди из главного - астанинского офиса Агентства по финансовому мониторингу. Сейчас Боранбаев водворен в изолятор временного содержания. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием", - говорится в сообщении.

Причина, по которой был задержан олигарх, пока не сообщается.

Известно, что Боранбаев контролирует франшизу McDonalds в Казахстане и частично владеет франшизой в России и Беларуси. Также он имеет проекты в нефтегазовом секторе и владеет крупными торговыми центрами в Казахстане.

Боранбаев является родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

Напомним, Евросоюз ввел четвертый пакет санкции против России из-за военных действий на территории Украины.

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