В Казахстане задержали уже почти 10 тысяч протестующих
Фото: протесты в Казахстане (t.me nexta_live)
В Казахстане число задержанных в результате массовых беспорядков возросло почти до 10 тысяч человек. Уже задержали 9900 лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Казинформ.
"МВД: 9900 человек задержано правоохранителями", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины к нему без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35".
Напомним, в МИД Украины сообщили, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.
Отметим, в Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта Рузахунова.