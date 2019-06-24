В Казахстане из-за взрывов объявлена ЧС и эвакуация жителей

Из-за взрывов на военных складах в городе Арысь (Казахстан) объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Сообщается, жители покидают город, переполненные дороги на выезде из Арыси. Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов заявил, что нужно эвакуировать город.

"На территории воинской части произошли взрывы. В 9.20 поступило сообщение, была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, ближайшие населённые пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город, в целом. Поэтому по всем направлениям города будут двигаться колонны, машины будут подбирать людей и выводить на специально организованные лагеря", - заявил он.

РБК-Украина писало, что сегодня в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. Причину и информацию о пострадавших пока не сообщали.

Напомним, ночью 9 октября 2018 года на арсенале боеприпасов в Ичне (Черниговская область) произошел пожар. Отметим, в Военной прокуратуре Черниговского гарнизона заявили, что в деле о взрывах под Ичней на складе боеприпасов в октябре 2018 года подозрения никому не объявлялись.