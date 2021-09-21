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В Казахстане выявили штамм коронавируса "Эта"

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Казахстан, Вторник 21 сентября 2021 11:44
В Казахстане выявили штамм коронавируса "Эта" Фото: В Казахстане выявили штамм коронавируса "Эта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Казахстане выявили циркуляцию штамма коронавируса "Эта". Эта разновидность COVID подтверждена в 77 странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой в Facebook.

"По итогам секвенирования 96 образцов в Казахстане установлена циркуляция штаммов "Дельта" (индийский штамм) - 57 (59,4%), "Альфа" (британский) - 24 (25%), Уханьский коронавирус - 10 (10,4%) и "Эта" (нигерийский) - 5 (5,2%)", - говорится в сообщении.

По словам министра, "Эта" штамм был зафиксирован в четырех регионах страны: Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Нур-Султане.

Отметим, что "Эта" штамм выявили в декабре прошлого года. Первые случаи заболевания зафиксировали в Нигерии и Великобритании.

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