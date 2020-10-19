В Казахстане вводят обязательное ПЦР-тестирование для всех прибывших в страну

Правительство Казахстана приняло решение об ужесточении правил въезда в страну. Все лица, в том числе и граждане Казахстана, при въезде в страну должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Правило обязательного тестирования будет применяться абсолютно ко всем гражданам, в том числе к водителям, осуществляющих двусторонние международные перевозки. Тест должен быть сделать не позднее, чем за трое суток до въезда.

Также в Казахстане с 26 октября сократят количество международных рейсов в связи с эпидемиологической ситуацией.

Кроме этого правительство разрешило с 24 октября возобновить работу по субботам до 17:00 ТРЦ, торговых домов и крытых рынков. С 26 октября откроют кинотеатры с наполняемостью до 30% и обязательным масочным режимом.

Ранее РБК-Украина писало, что в Австрии приняли решение об ужесточение карантина из-за коронавируса.

Также усилили карантин в Италии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 - за последние несколько дней в стране зафиксировали несколько антирекордов по количеству новых случаев заражения.