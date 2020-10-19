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В Австрии снова ужесточают карантин

Вена, Понедельник 19 октября 2020 14:35
В Австрии снова ужесточают карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии вновь вводит новые карантинные ограничения из-за ускорения темпов распространения коронавируса в стране. Они вступят в силу 23 октября и будут длиться по меньшей мере четыре недели.

Об этом сообщает Kurier.

Так, в Австрии собрание в закрытых помещениях будут ограничиваться группами до шести человек, а на открытом воздухе будут разрешены группы до 12 человек.

При этом для церквей сделали исключение. Мессы смогут посещать больше шести человек, но при условии соблюдения санитарных требований, таких социальное дистанцирование и наличие масок.

События с большим скоплением людей могут проводиться только в определенных местах. О них необходимо будет заранее сообщать органам здравоохранения. Такие меры ограничены на уровне 250 человек.

Маски обязательные для всех мероприятий в помещении и на открытом воздухе

Для реагирования на местные вспышки федеральные земли смогут вводить региональные ограничения, включая комендантский час.

Напомним, у главы МИД Австрии Александра Шалленберга подтвердили коронавирус.

Кроме того, в Австрии ввели масочный режим в магазинах и школах.

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