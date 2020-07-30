В Казахстане ввели обязательный масочный режим на улице

Правительство Казахстана вновь ввело обязательный масочный режим на улицах. За нахождение на улице без маски предусмотрен штраф.

Об этом говорится в постановлении Министерства здравоохранения Казахстана.

Согласно документу, граждане должны обязательно носить маски во время нахождения в закрытых помещениях, транспорте и на улице.

"Мы изучили международный опыт, который показывает, что не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных стран введено обязательное ношение масок везде, как в закрытых помещениях, в транспорте, так и на отрытом воздухе", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой.

За нарушение карантинных правил в Казахстане предусмотрен штраф в размере 83,3 тысяч тенге (5,5 тысяч гривен).

В Казахстане за прошедшие сутки подтвердили 1472 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 87 664 человек, из них более 57 тысяч уже вылечились. Умерли от COVID-19 793 пациента.

Ранее РБК-Украина писало, что в Румынии ввели масочный режим в общественных местах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также с 29 августа в Греции граждане обязаны носить маски в общественных местах.